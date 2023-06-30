Политолог Ищенко прокомментировал информацию о мобилизации на Западной Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал всеобщую мобилизацию людей и транспорта, которую объявили на Западной Украине. Эксперт ответил на вопросы читателей информационного портала "Военное дело".

Ищенко акцентировал внимание на том, что мобилизация идёт на Западной Украине уже давно.

"Там просто переиздано в очередной раз одно и то же положение о проведении всеобщей мобилизации, - пояснил политолог. - Заканчивается срок действия предыдущего и издаётся новое".

Ищенко также опроверг информацию о том, что население Западной Украины берегут, не отправляя на фронт. Его хоронят, по словам эксперта, с такой же скоростью, как и попавших под мобилизацию жителей восточной части Украины.

"На Западной Украине такие же прекрасные кладбища", - резюмировал Ищенко.