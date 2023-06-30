Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал всеобщую мобилизацию людей и транспорта, которую объявили на Западной Украине. Эксперт ответил на вопросы читателей информационного портала "Военное дело".
Ищенко акцентировал внимание на том, что мобилизация идёт на Западной Украине уже давно.
"Там просто переиздано в очередной раз одно и то же положение о проведении всеобщей мобилизации, - пояснил политолог. - Заканчивается срок действия предыдущего и издаётся новое".
Ищенко также опроверг информацию о том, что население Западной Украины берегут, не отправляя на фронт. Его хоронят, по словам эксперта, с такой же скоростью, как и попавших под мобилизацию жителей восточной части Украины.
"На Западной Украине такие же прекрасные кладбища", - резюмировал Ищенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".