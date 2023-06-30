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Политолог Ищенко прокомментировал информацию о мобилизации на Западной Украине

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Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал всеобщую мобилизацию людей и транспорта, которую объявили на Западной Украине. Эксперт ответил на вопросы читателей информационного портала "Военное дело".

Ищенко акцентировал внимание на том, что мобилизация идёт на Западной Украине уже давно. 

"Там просто переиздано в очередной раз одно и то же положение о проведении всеобщей мобилизации, - пояснил политолог. - Заканчивается срок действия предыдущего и издаётся новое". 

Ищенко также опроверг информацию о том, что население Западной Украины берегут, не отправляя на фронт. Его хоронят, по словам эксперта, с такой же скоростью, как и попавших под мобилизацию жителей восточной части Украины. 

"На Западной Украине такие же прекрасные кладбища", - резюмировал Ищенко.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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