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WSJ: ВСУ при наступлении были шокированы масштабом подготовки российских войск

Силовые структуры

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытали шок из-за масштабной подготовки армии РФ к активной обороне, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинского сержанта Георгия Волкова.

Как сообщил военнослужащий, Россия создала как минимум три оборонительных рубежа на линии соприкосновения. Он отметил, что бойцы РФ вырыли окопы с помощью тракторов и укрепили их бетоном.

"Украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны", — подчеркнул Волков.

Он также добавил, что российские солдаты сделали дорожки из гравия для быстрого перемещения тяжёлой техники в период неблагоприятных погодных условий. Всё это формирует большую оборонительную систему, резюмировал сержант ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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