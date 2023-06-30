С первого октября в России военным, полицейским и сотрудники ФСБ увеличат заработную плату на 10,5%. Об этом написали в постановлении правительства, опубликованном на сайте правовых актов.
"Повысить в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих в службу по призыву", — сказано в документе.
Вместе с этим выяснилось, что власти поднимут зарплату работникам Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исправительной системы, принудительного исполнения, пожарным, таможенникам и руководителям Государственной фельдъегерской службы РФ.
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