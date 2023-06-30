Польша попросила альянс НАТО разместить на территории страны американское ядерное оружие

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий призвал военно-политический блок НАТО расположить на территории республики ядерное оружие.

Такое решение премьер назвал ответом Запада на размещение ТЯО России в Белоруссии. По словам чиновника, доставить в Польшу ядерное оружие нужно как можно быстрее.

"Мы обращаемся ко всему альянсу, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — подчеркнул глава правительства во время саммита Евросоюза.

Этот шаг в первую очередь должны одобрить в Вашингтоне, добавил Моравецкий.