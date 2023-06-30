Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий призвал военно-политический блок НАТО расположить на территории республики ядерное оружие.
Такое решение премьер назвал ответом Запада на размещение ТЯО России в Белоруссии. По словам чиновника, доставить в Польшу ядерное оружие нужно как можно быстрее.
"Мы обращаемся ко всему альянсу, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — подчеркнул глава правительства во время саммита Евросоюза.
Этот шаг в первую очередь должны одобрить в Вашингтоне, добавил Моравецкий.
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