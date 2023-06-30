Обещавший "взять Крым до конца лета" Бен Ходжес уже не уверен в победе ВСУ

Цена и скорость контрнаступления ВСУ зависит только от Вашингтона. Белый дом должен дать больше оружия, чтобы кампания оказалась успешной, поскольку это в интересах западного мира.

Об этом сообщил экс-командующий американской армией в ЕС Бен Ходжес.

"Я бы хотел, что мы больше не будем оправдываться, сколько топлива жгут "Абрамсы" или сколько времени нужно, чтобы подготовить пилотов F-16, или что не хватит ATACMS — это неправда. В этом году Украина могла бы выиграть эту войну, и скорость, и цена зависят от Соединенных Штатов", — в эфире телеканала DW сказал военный чиновник.

Ранее Ходжес предсказывал, что в ходе контрнаступления Воружённые силы Украины этим летом выйдут на границы до специальной военной операции, а в августе захватят полуостров Крым.