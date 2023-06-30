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Ракета "Искандер" уничтожила скопление ВСУ под Антоновским мостом

Силовые структуры

Группировка "Днепр" российской армии нанесла ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по позициям ВСУ на острове Антоновский.

Ракета "Искандер" уничтожила скопление ВСУ под Антоновским мостом
Фото: ТГ-канал " Кремлёвская прачка"

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Не менее трёх десятков боевиков уничтожены на месте, более десяти были тяжёло ранены.

"Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам — боятся нос высунуть. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки "Днепр” начнёт окончательную зачистку", — подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее, брошенный своими, боевик ВСУ рассказал, как бойцы русской армии нашли его в британском броневике.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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