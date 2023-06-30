Группировка "Днепр" российской армии нанесла ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по позициям ВСУ на острове Антоновский.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Не менее трёх десятков боевиков уничтожены на месте, более десяти были тяжёло ранены.
"Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам — боятся нос высунуть. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки "Днепр” начнёт окончательную зачистку", — подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее, брошенный своими, боевик ВСУ рассказал, как бойцы русской армии нашли его в британском броневике.
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