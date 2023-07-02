Киев: армия РФ атакует ВСУ на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Сватовском направлениях

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия атакует украинские позиции на Авдеевском, Краснолиманском, Марьинском и Сватовском направлениях.

Фото: YouTube

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра оборонного ведомства Незалежной выступила с весьма неожиданным заявлением о значительных продвижениях российских войск сразу по нескольким направлениям.

"Противник уже атакует Белогоровку и Серебрянку, ситуация довольно сложная", — подчеркнула Маляр.

Этот расклад дел совсем не вяжется с общей концепцией ранее афишированного широкомасштабного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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