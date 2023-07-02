Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что Украина была "самостоятельным государством" и во времена СССР.
Об этом он заявил в интервью телевизионному каналу ARD.
Глава ФРГ отметил, что Украина была членом Организации Объединённых Наций. Помимо того, канцлер Германии добавил, что не Украина, а Российская Федерация первая вышла из Советского Союза.
И в то время Крым был частью Украинской ССР, отметил Шольц.
Напомним, УССР, находясь в рамках Советского Союза, действительно наравне с рядом стран, а также БССР являлась членом-учредителем ООН. При этом с распадом Союза единственным правопреемником СССР в Совете безопасности ООН стала РФ.
Также Шольц не уточнил, что принятие декларации о суверенитете Российской Федерации в 1990 г. не являлось выходом из Союза. При этом Украина покинула СССР в августе 1991 г., приняв Постановление о провозглашении независимости, а РФ в декабре 1991 г.
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