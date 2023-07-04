CNN: коллективный Запад нервничает из-за медленного контрнаступления боевиков ВСУ

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Коллективный Запад заметно занервничал и указал на чересчур медленное продвижение боевиков ВСУ. По информации корреспондентов CNN, украинский военный с позывным "Легион" раскрыл причины крайне медленного контрнаступления киевского режима.

Фото: СмК

Солдаты ВСУ вынужденно пробираются через минные поля и укрепрайоны, созданные бойцами ВС РФ. Именно по этой причине за минувший месяц линия фронта почти не сдвинулась, пояснил "Легион".