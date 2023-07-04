Коллективный Запад заметно занервничал и указал на чересчур медленное продвижение боевиков ВСУ. По информации корреспондентов CNN, украинский военный с позывным "Легион" раскрыл причины крайне медленного контрнаступления киевского режима.
Солдаты ВСУ вынужденно пробираются через минные поля и укрепрайоны, созданные бойцами ВС РФ. Именно по этой причине за минувший месяц линия фронта почти не сдвинулась, пояснил "Легион".
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