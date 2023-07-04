Марков прокомментировал угрозу удара по ЗАЭС в ночь на 5 июля

Политолог Сергей Марков высказался о заявлении руководителя ЗАЭС Ренат Карчаа, который утверждает, что по атомной станции будет нанесён комбинированный удар.

Фото: ВКонтакте

Марков объяснил, что комбинированный удар предполагает атаку с помощью высокоточных ракет. Не сключил он и то, что последует удар ракетой, начинённой радиоактивными веществами.

Это, по словам Маркова, должно имитировать радиоактивное заражение от взрыва Россией Запорожской АЭС.

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