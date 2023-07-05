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"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины

1:14
Силовые структуры

Первый раз ВС РФ использовали тяжёлый ударный беспилотник "Охотник" в Сумской области. Опыт показал, что он способен выполнять функции уничтожения украинской ПВО, что обеспечивает более эффективное ведение военных действий, пишет "Царьград".

"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины
Фото: mil.ru

Известно, что беспилотный летательный аппарат "Охотник" является самым крупным в своём классе и может нести до трёх бомб в полезной нагрузке. Военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил боевые характеристики этого российского оружия.

"Он (беспилотник) самостоятельно идёт за Су-57 и выполняет определённые функции за счёт искусственного интеллекта. Способен наносить ракетные удары и поражать цели в воздухе. То есть, в общем, он способен отчасти заменить пилотируемую машину", — сообщил эксперт.

Для того, чтобы "Охотник" стал полноценным бомбардировщиком, способным преследовать заданную цель и сбрасывать груз на объект, требуется установить на его борту не только ракету, но и подвесную станцию целеуказания. Благодаря высокой грузоподъёмности этого беспилотного аппарата такая модификация может быть осуществлена относительно легко.

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Ударный БПЛА С-70 Охотник уже использует Россия, обзор
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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