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Карасёв: эскалация на Украине развалит НАТО, а Европа погрузится в хаос

1:02
Силовые структуры

Если эскалация на СВО доведет до ядерного удара, НАТО развалится, а Европа погрузится в междоусобные войны.

Карасёв: эскалация на Украине развалит НАТО, а Европа погрузится в хаос
Фото: Thierry Monasse/dpa

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Если наносится удар по какому-то члену НАТО, встает вопрос 5-й статьи — применять, не применять. Применять — значит надо ядерный ответ давать. Согласится Америка или нет на это, понимая, что в ответ может быть запущена стратегическая, баллистическая ядерная ракета уже по территории США?" — в интервью отметил аналитик.

По его словам, тогда получится, что "5 статья" не работает, и выходит, что НАТО свою миссию не выполняет. Без этого США не могут контролировать ЕС — тогда начнется национализация Европы на этнонациональные и национальные страны, которые начнут выяснять отношения между собой.

Пока есть НАТО и Штаты, как сплачивающий гегемон Запада, хаоса не будет. И пока это уберегает Европу от войн, подытожил Карасёв.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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