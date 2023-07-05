Карасёв: эскалация на Украине развалит НАТО, а Европа погрузится в хаос

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если эскалация на СВО доведет до ядерного удара, НАТО развалится, а Европа погрузится в междоусобные войны.

Фото: Thierry Monasse/dpa

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Если наносится удар по какому-то члену НАТО, встает вопрос 5-й статьи — применять, не применять. Применять — значит надо ядерный ответ давать. Согласится Америка или нет на это, понимая, что в ответ может быть запущена стратегическая, баллистическая ядерная ракета уже по территории США?" — в интервью отметил аналитик.

По его словам, тогда получится, что "5 статья" не работает, и выходит, что НАТО свою миссию не выполняет. Без этого США не могут контролировать ЕС — тогда начнется национализация Европы на этнонациональные и национальные страны, которые начнут выяснять отношения между собой.

Пока есть НАТО и Штаты, как сплачивающий гегемон Запада, хаоса не будет. И пока это уберегает Европу от войн, подытожил Карасёв.