Великобритания, Франция и Соединённые Штаты предупредили Москву о нанесении ответного удара обычными видами вооружений в том случае, если бойцы ВС РФ применят тактическое ядерное оружие в зоне проведения СВО на Украине.
Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на собственные осведомлённые источники на Западе. Кремль, получив такое предупреждение, сделал вывод о том, что использование тактического ядерного вооружения существенное преимущество ВС РФ не даст, утверждают собеседники информационного издания. Поле боя станет в результате "выжженной пустыней", резюмировал один из источников FT.
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