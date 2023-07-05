FT: Великобритания, Франция и США предупредили Россию об ударе в случае применения ядерного оружия

Великобритания, Франция и Соединённые Штаты предупредили Москву о нанесении ответного удара обычными видами вооружений в том случае, если бойцы ВС РФ применят тактическое ядерное оружие в зоне проведения СВО на Украине.

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Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на собственные осведомлённые источники на Западе. Кремль, получив такое предупреждение, сделал вывод о том, что использование тактического ядерного вооружения существенное преимущество ВС РФ не даст, утверждают собеседники информационного издания. Поле боя станет в результате "выжженной пустыней", резюмировал один из источников FT.