Тяжёлые бои у Клещеевки: ВС РФ перешли в контратаку на фланге Артёмовска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе населённого пункта Клещеевка идут ожесточённые бои. Противник продолжает атаковать стратегически важные высоты в регионе, которые занимают господствующее положение на юге Артёмовска. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Фото: redstar.ru

По их данным, ВСУ намерены выбить российские войска с доминирующей высоты, где расположен мощный опорный пункт, при помощи массированного применения артиллерии.

"Армия России перешла в контратаку на фланге Артёмовска и вернула западную и центральную части Клещеевского опорного пункта из серой (оспариваемой) зоны под свой контроль", — сообщили военкоры.

С обеих сторон активно работают танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и миномёты.