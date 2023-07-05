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Тяжёлые бои у Клещеевки: ВС РФ перешли в контратаку на фланге Артёмовска

0:51
Силовые структуры

В районе населённого пункта Клещеевка идут ожесточённые бои. Противник продолжает атаковать стратегически важные высоты в регионе, которые занимают господствующее положение на юге Артёмовска. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Тяжёлые бои у Клещеевки: ВС РФ перешли в контратаку на фланге Артёмовска
Фото: redstar.ru

По их данным, ВСУ намерены выбить российские войска с доминирующей высоты, где расположен мощный опорный пункт, при помощи массированного применения артиллерии.

"Армия России перешла в контратаку на фланге Артёмовска и вернула западную и центральную части Клещеевского опорного пункта из серой (оспариваемой) зоны под свой контроль", — сообщили военкоры.

С обеих сторон активно работают танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и миномёты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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