Марочко: Украина усилила обстрелы на краснолиманском направлении

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По направлению краснолиманского фронта наблюдается усиление обстрелов со стороны ВСУ: украинская армия активно использует оружие из 155-мм артиллерии производства стран НАТО. Такой информацией поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: РИА Новости

"На краснолиманском направлении противник усилил обстрелы натовской артиллерией. Вооруженные формирования Украины усилили использование 155 мм гаубичной и самоходной артиллерии".

Немецкие и французские орудия, по словам Марочко, являются "фаворитами" для ВСУ, а вот американские и английские зафиксированы в меньшей степени.

Ранее сообщалось о непредвиденном обесточивании горловского посёлка в ДНР по причине проводимого обстрела со стороны киевского режима.