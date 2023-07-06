По направлению краснолиманского фронта наблюдается усиление обстрелов со стороны ВСУ: украинская армия активно использует оружие из 155-мм артиллерии производства стран НАТО. Такой информацией поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении противник усилил обстрелы натовской артиллерией. Вооруженные формирования Украины усилили использование 155 мм гаубичной и самоходной артиллерии".
Немецкие и французские орудия, по словам Марочко, являются "фаворитами" для ВСУ, а вот американские и английские зафиксированы в меньшей степени.
Ранее сообщалось о непредвиденном обесточивании горловского посёлка в ДНР по причине проводимого обстрела со стороны киевского режима.
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