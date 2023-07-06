Пленный из "Кракена"* рассказал о приказах обстреливать своих же мирных жителей

Миномётчики спецподразделения ВСУ "Кракен"* получали приказы обстреливать своё же мирное население в украинском тылу.

Фото: ru.sputnik.kg

Об этом рассказал попавший в плен к российской армии боевик бандформирования Андрей Приходько.

По его словам, им ставили задачи атаковать тыл, выдавая, что это якобы сделали российские солдаты.

"По частным секторам, там, где живёт мирное население", — рассказывает боевик карательного отряда.

Ранее он назвал "Кракен"* "элитным мясом", подчеркнув, что в реальности это простое формирование. Приходько заявил, что командование нацподразделения делает акцент на самопиар.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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