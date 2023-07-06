Израильские власти не хотят поставлять современную военную технику Киеву, опасаясь её захвата во время боестолкновений, сообщает 19FortyFive.
Как напомнила обозреватель издания Майя Карлин, США и их союзники по НАТО регулярно снабжают Киев оружием и боеприпасами. По её словам, Иерусалим не планирует присоединяться к поставкам.
"Израильские официальные лица обеспокоены тем, что Москва может собрать захваченное или брошенное западное вооружение", — сказано в материале.
Автор статьи не исключила, что передовая техника Израиля после украинского конфликта окажется в руках Ирана. Иерусалим пытается всеми способами не допустить такого сценария, резюмировала журналист.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что западное оружие, переданное Киеву, уже появляется у границ его государства.
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