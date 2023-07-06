19FortyFive: Израиль не поставляет современное оружие Украине из-за страха его захвата

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израильские власти не хотят поставлять современную военную технику Киеву, опасаясь её захвата во время боестолкновений, сообщает 19FortyFive.

Фото: Министерство обороны Украины

Как напомнила обозреватель издания Майя Карлин, США и их союзники по НАТО регулярно снабжают Киев оружием и боеприпасами. По её словам, Иерусалим не планирует присоединяться к поставкам.

"Израильские официальные лица обеспокоены тем, что Москва может собрать захваченное или брошенное западное вооружение", — сказано в материале.

Автор статьи не исключила, что передовая техника Израиля после украинского конфликта окажется в руках Ирана. Иерусалим пытается всеми способами не допустить такого сценария, резюмировала журналист.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что западное оружие, переданное Киеву, уже появляется у границ его государства.