Военный аналитик Ищенко заявил, что ВСУ будут бить по территории РФ всюду, куда смогут достать

Будет ли Украина продолжать бить по России? На волнующий россиян вопрос ответил военный аналитик Ростислав Ищенко.

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Киев ничего не сдерживает, следовательно, ударов можно ожидать в любой точке Российской Федерации, убеждён эксперт. Ищенко указал на обстрелы Шебекино, попытки бить по жилым районам Белгорода и Москвы.

"Будет возможность обстреливать Владивосток, они и это сделают. Если использовали одно оружие, например HIMARS, то когда появится более дальнобойное, они будут использовать и его. <…> Они (Украинцы. — Прим. ред.) сами говорили, что если бы у них была ядерная бомба, то они использовали бы и ее", — приводит слова аналитика "Военное дело".

При этом не важно, какое оружие будет использовано. ВСУ применяли и обычные HIMARS для ударов по территории России. Поэтому бить они могут чем угодно, заключил собеседник.