Будет ли Украина продолжать бить по России? На волнующий россиян вопрос ответил военный аналитик Ростислав Ищенко.
Киев ничего не сдерживает, следовательно, ударов можно ожидать в любой точке Российской Федерации, убеждён эксперт. Ищенко указал на обстрелы Шебекино, попытки бить по жилым районам Белгорода и Москвы.
"Будет возможность обстреливать Владивосток, они и это сделают. Если использовали одно оружие, например HIMARS, то когда появится более дальнобойное, они будут использовать и его. <…> Они (Украинцы. — Прим. ред.) сами говорили, что если бы у них была ядерная бомба, то они использовали бы и ее", — приводит слова аналитика "Военное дело".
При этом не важно, какое оружие будет использовано. ВСУ применяли и обычные HIMARS для ударов по территории России. Поэтому бить они могут чем угодно, заключил собеседник.
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