США исчерпают свои запасы высокоточного оружия всего за несколько часов или дней, если вступят в прямое противостояние с РФ или КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, при таком сценарии Вашингтон также столкнётся с нехваткой других "жизненно важных материалов". Журналисты подчеркнули: украинский конфликт показал всему миру несовершенства оборонной промышленности Запада.
Авторы статьи пришли к выводу, что США и их партнёры по НАТО не готовы к затяжному вооружённому противостоянию в Тихом океане.
"Им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом", — сказано в публикации.
Ранее военный эксперт Константин Сивков допустил прямое столкновение НАТО и России в случае полного разгрома Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате спецоперации.
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