WSJ: Вашингтону в конфликте с РФ или КНР запасов высокоточного оружия хватит лишь на часы или дни

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США исчерпают свои запасы высокоточного оружия всего за несколько часов или дней, если вступят в прямое противостояние с РФ или КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: The U.S. Army

По информации издания, при таком сценарии Вашингтон также столкнётся с нехваткой других "жизненно важных материалов". Журналисты подчеркнули: украинский конфликт показал всему миру несовершенства оборонной промышленности Запада.

Авторы статьи пришли к выводу, что США и их партнёры по НАТО не готовы к затяжному вооружённому противостоянию в Тихом океане.

"Им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом", — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Константин Сивков допустил прямое столкновение НАТО и России в случае полного разгрома Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате спецоперации.