Населённый пункт Клещеевка остаётся под контролем российской армии. Пехота закрепилась в регионе, используя развалины, как укрытия. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Кроме того, важный опорный пункт "Остров" также контролируется ВС РФ.
Однако украинские войска разместились в 500 метрах от позиций российской армии. Русская артиллерия работает практически непрерывно, указал военкор.
В районе города Орехов Запорожской области также идут боевые действия.
"Артиллерия наша хорошо стреляет. На один выстрел противника в ответ двадцать наших", — цитирует Сладков слова бойца в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.