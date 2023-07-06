Военкор Сладков о ситуации в Клещеевке: ВСУ в 500 метрах от наших позиций

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Населённый пункт Клещеевка остаётся под контролем российской армии. Пехота закрепилась в регионе, используя развалины, как укрытия. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Кроме того, важный опорный пункт "Остров" также контролируется ВС РФ.

Фото: yakutsk.ru

Однако украинские войска разместились в 500 метрах от позиций российской армии. Русская артиллерия работает практически непрерывно, указал военкор.

В районе города Орехов Запорожской области также идут боевые действия.

"Артиллерия наша хорошо стреляет. На один выстрел противника в ответ двадцать наших", — цитирует Сладков слова бойца в своём Telegram-канале.