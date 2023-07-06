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Военкор Сладков о ситуации в Клещеевке: ВСУ в 500 метрах от наших позиций

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Силовые структуры

Населённый пункт Клещеевка остаётся под контролем российской армии. Пехота закрепилась в регионе, используя развалины, как укрытия. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Кроме того, важный опорный пункт "Остров" также контролируется ВС РФ.

Военкор Сладков о ситуации в Клещеевке: ВСУ в 500 метрах от наших позиций
Фото: yakutsk.ru

Однако украинские войска разместились в 500 метрах от позиций российской армии. Русская артиллерия работает практически непрерывно, указал военкор. 

В районе города Орехов Запорожской области также идут боевые действия.

"Артиллерия наша хорошо стреляет. На один выстрел противника в ответ двадцать наших", — цитирует Сладков слова бойца в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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