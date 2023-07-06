Риттер: Украина поставила под сомнение жизнеспособность НАТО, военный блок на грани коллапса

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на следующую неделю, станет окончательно ясно, что военный блок находится на грани коллапса. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Он считает, что украинский конфликт поставил под сомнение жизнеспособность Североатлантического альянса. По его словам, НАТО может не выжить в качестве института. Экс-разведчик подчеркнул: саммит в Литве будет восприниматься как сборище "перепуганных наций", ожидающих чуда от киевского режима. Он добавил, что страны, входящие в состав альянса, "поставили всё" на Украину.

"Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит с тремя сломанными ногами", — отметил Риттер в интервью репортёру Гарланду Никсону, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Бывший разведчик ВС США исключил победу Украины в противостоянии с армией России.

Ранее Риттер заявил, что НАТО не станет ввязываться в провальную наступательную операцию украинских войск.