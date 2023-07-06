После саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на следующую неделю, станет окончательно ясно, что военный блок находится на грани коллапса. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он считает, что украинский конфликт поставил под сомнение жизнеспособность Североатлантического альянса. По его словам, НАТО может не выжить в качестве института. Экс-разведчик подчеркнул: саммит в Литве будет восприниматься как сборище "перепуганных наций", ожидающих чуда от киевского режима. Он добавил, что страны, входящие в состав альянса, "поставили всё" на Украину.
"Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит с тремя сломанными ногами", — отметил Риттер в интервью репортёру Гарланду Никсону, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста.
Бывший разведчик ВС США исключил победу Украины в противостоянии с армией России.
Ранее Риттер заявил, что НАТО не станет ввязываться в провальную наступательную операцию украинских войск.
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