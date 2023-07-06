Минобороны: армия России ракетными ударами нанесла существенный урон резервам ВСУ

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 6 июля подразделения РФ сосредоточенно ударили по местам дислокации живой силы и военной техники украинской армии.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Минобороны, российские войска нанесли существенный урон стратегическим резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаки были совершены на объекты, где находились не только украинские боевики, но и иностранные наёмники. По информации ведомства, в результате ударов также повреждена бронетехника ВСУ.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесён существенный ущерб", — сказано в Telegram-канале МО России.

Ранее руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил об атаке Воздушно-космических сил РФ на регион, во время которой был повреждён объект критической инфраструктуры Украины.