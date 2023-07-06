В ночь на 6 июля подразделения РФ сосредоточенно ударили по местам дислокации живой силы и военной техники украинской армии.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, российские войска нанесли существенный урон стратегическим резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаки были совершены на объекты, где находились не только украинские боевики, но и иностранные наёмники. По информации ведомства, в результате ударов также повреждена бронетехника ВСУ.
"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесён существенный ущерб", — сказано в Telegram-канале МО России.
Ранее руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил об атаке Воздушно-космических сил РФ на регион, во время которой был повреждён объект критической инфраструктуры Украины.
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