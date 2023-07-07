Киев приступил к переброске ударных сил в тыловые города, расположенные на Купянском и Краснолиманском направлениях.
По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, командование ВСУ пытается замаскировать живую силу и военную технику. Кроме того, он добавил, что Киев занимается рассредоточением войск для минимизации потерь в случае российских атак.
"В ряде тыловых населённых пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооружённых формирований Украины", — подтвердил офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко заявил о переходе украинских подразделений к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары армии РФ на Купянском направлении. Как пояснил эксперт, в этой зоне СВО продолжаются позиционные бои.
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