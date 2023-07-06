Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали вести хаотичные обстрелы на Купянском направлении, пытаясь отвечать на активные атаки российской армии.
По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, военные РФ нарастили интенсивность ударов по позициям ВСУ.
"Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер", — отметил военспец в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что ВСУ бьют по квадратам, а не по конкретным целям.
Марочко также обратил внимание на продолжение позиционных боёв в районе Купянска. Как подчеркнул офицер, Вооружённые силы России успешно сражаются с украинскими боевиками из 13-й отдельной мотострелковой бригады и 103-й отдельной бригады теробороны.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось прорвать первую линию оборону ВСУ на Купянском направлении.
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