Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника

Обвинения в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, выдвинутые в отношении матери погибшего солдата из Тюменской области, были отклонены. Расследование дела по дискредитации, которое было начато в июне этого года, завершилось закрытием.
"Дело было закрыто из-за отсутствия оснований для обвинения в дискредитации. Все необходимые документы уже подписаны", — рассказала женщина в интервью nashgorod.ru.
Протокол о "дискредитации армии", составленный против Аллы Фатхелисламовой, возник после публикации интервью на видеохостинге YouTube. Донесение на нее было написано Анной Васильевной Коробковой.
Алла предположила, что причиной донесения стала одна фраза, в которой она использовала слово "в***" вместо СВО.
Сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий, родом из Ялуторовска, погиб в конце 2022 года в Белгородской области. Сама Алла в настоящее время проживает в Республике Башкортостан.
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