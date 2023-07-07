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Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника

Силовые структуры

Обвинения в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, выдвинутые в отношении матери погибшего солдата из Тюменской области, были отклонены. Расследование дела по дискредитации, которое было начато в июне этого года, завершилось закрытием.

Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Фото: potokmedia.ru

"Дело было закрыто из-за отсутствия оснований для обвинения в дискредитации. Все необходимые документы уже подписаны", — рассказала женщина в интервью nashgorod.ru.

Протокол о "дискредитации армии", составленный против Аллы Фатхелисламовой, возник после публикации интервью на видеохостинге YouTube. Донесение на нее было написано Анной Васильевной Коробковой.

Алла предположила, что причиной донесения стала одна фраза, в которой она использовала слово "в***" вместо СВО.

Сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий, родом из Ялуторовска, погиб в конце 2022 года в Белгородской области. Сама Алла в настоящее время проживает в Республике Башкортостан.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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