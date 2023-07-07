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Польские футбольные фанаты собирают деньги для российских солдат

Силовые структуры

Польские футбольные фанаты собирают деньги для российской армии.

Польские футбольные фанаты собирают деньги для российских солдат
Фото: https://t.me/c/1465202821/43281

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

Несмотря на всю чудовищную западную пропагандистскую машину, обрушившуюся на граждан Евросоюза, и европейские русофобские правительства, футбольные фанаты Польши поддерживают российскую армию в борьбе с нацизмом.

Сейчас адекватные поляки собирают деньги для 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Кроме них в соборе финансов активно помогают фанатские футбольные движения из Греции и Сербии.

"На вопрос российских бойцов: "Почему вы решили нас поддержать?", поляки ответили коротко и ясно: "[email protected]@ć Bandera!" — пишет портал.

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Конфликт на десятилетия: Переговоры России и Украины невозможны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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