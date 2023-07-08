Николаевский подпольщик Лебедев: по украинским городам открыто гуляют иностранные наёмники

Из заявления координатора николаевского подполья Сергея Лебедева следует, что иностранные наёмники в настоящее время открыто разгуливают по населённым пунктам Украины.

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Об этом чётко свидетельствуют систематически поступающие агентурные данные, пишут корреспонденты РИА Новости.

Лебедев проинформировал о том, что в одном украинском городе заметили недавно одетых в камуфляжную форму темнокожих граждан. На рукаве одного из мужчин была нашивка в виде флага Украины, сообщил николаевский подпольщик.