Из заявления координатора николаевского подполья Сергея Лебедева следует, что иностранные наёмники в настоящее время открыто разгуливают по населённым пунктам Украины.
Об этом чётко свидетельствуют систематически поступающие агентурные данные, пишут корреспонденты РИА Новости.
Лебедев проинформировал о том, что в одном украинском городе заметили недавно одетых в камуфляжную форму темнокожих граждан. На рукаве одного из мужчин была нашивка в виде флага Украины, сообщил николаевский подпольщик.
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