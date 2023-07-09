ВСУ пошли на штурм позиций РФ под Угледаром и нарвались на горячий приём

Вооружённые силы Украины продолжают самоубийственно атаковать позиции российских войск под Угледаром.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры рассказывают, что националисты бандформирования по обыкновению нарвались на горячий приём российских бойцов.

"72-я бригада ВСУ при поддержке бронетехники пошла в атаку на российские позиции под Угледаром. Наши бойцы встретили врага огнём, уничтожив часть личного состава противника", — отмечает издание.

По информации, остальные бандеровцы спешно ретировались.