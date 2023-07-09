Вооружённые силы Украины продолжают самоубийственно атаковать позиции российских войск под Угледаром.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры рассказывают, что националисты бандформирования по обыкновению нарвались на горячий приём российских бойцов.
"72-я бригада ВСУ при поддержке бронетехники пошла в атаку на российские позиции под Угледаром. Наши бойцы встретили врага огнём, уничтожив часть личного состава противника", — отмечает издание.
По информации, остальные бандеровцы спешно ретировались.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.