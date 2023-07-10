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В Сети осудили слова Зеленского о том, что ВСУ у Крыма заставят Путина начать переговоры

1:10
Силовые структуры

Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, который заявил в беседе с корреспондентом ABC, что военные ВСУ "подойдут к Крыму" и заставят российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В Сети осудили слова Зеленского о том, что ВСУ у Крыма заставят Путина начать переговоры
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

По мнению комментаторов, армия РФ не позволит украинским войскам добраться до Крымского полуострова.

"Фантазии Зеленского становятся безумием", — отметил один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие читатели. Они считают, что мирные переговоры до сих пор не возобновлены из-за неверной политики Киева и администрации США. Комментаторы посоветовали Зеленскому даже не мечтать об установлении контроля над Крымом.

Ранее глава Украины сообщил, что американский лидер Джо Байден способен урегулировать конфликт за пять минут, однако Киев выступает против такого шага, поскольку он подразумевает потерю территорий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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