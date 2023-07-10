Военный эксперт Коротченко рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у ВСУ

В распоряжении Вооружённых сил Украины (ВСУ) может оставаться до полутора сотен ракет С-200. Об этом сообщил руководитель Центра анализа мировой торговли оружием, военный эксперт Игорь Коротченко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, эти ракеты представляют достаточно серьёзную угрозу безопасности. Как пояснил специалист, никто не может назвать конкретное количество С-200 у армии Украины. Он добавил, что технические характеристики ракет зависят от условий их хранения.

"Предварительно можно оценить численность оставшихся на Украине зенитных управляемых ракет к С-200, которые могут быть переоборудованы в ударный вариант, от нескольких десятков до полутора сотен единиц", — отметил Коротченко в беседе с РИА Новости.

Эксперт также подчеркнул: перед военным Вооружённых сил РФ поставлена задача по выявлению и уничтожению С-200 на украинских складах.

Ранее начальник главного штаба ВКС России Виктор Афзалов заявил, что одна из выпущенных Киевом 9 июля ракет С-200 была направлена в сторону Крымского моста.