В распоряжении Вооружённых сил Украины (ВСУ) может оставаться до полутора сотен ракет С-200. Об этом сообщил руководитель Центра анализа мировой торговли оружием, военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, эти ракеты представляют достаточно серьёзную угрозу безопасности. Как пояснил специалист, никто не может назвать конкретное количество С-200 у армии Украины. Он добавил, что технические характеристики ракет зависят от условий их хранения.
"Предварительно можно оценить численность оставшихся на Украине зенитных управляемых ракет к С-200, которые могут быть переоборудованы в ударный вариант, от нескольких десятков до полутора сотен единиц", — отметил Коротченко в беседе с РИА Новости.
Эксперт также подчеркнул: перед военным Вооружённых сил РФ поставлена задача по выявлению и уничтожению С-200 на украинских складах.
Ранее начальник главного штаба ВКС России Виктор Афзалов заявил, что одна из выпущенных Киевом 9 июля ракет С-200 была направлена в сторону Крымского моста.
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