Сладков: чтобы переформировать Украину в нейтральный проект, надо перекрыть границу Украины с Польшей

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков заявил о необходимости перекрыть границу Незалежной с Польшей, если "мы хотим завершить переформатирование Украины в нейтральный проект. Без внешнего блокирования серьёзных и долгосрочных результатов не достичь".

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Каким образом это будет сделано, обсуждать не стоит, так как это должен быть целый комплекс мероприятий. Военкор напомнил исходы операций и кампаний, которые не увенчались успехом. Не удалось перекрыть границу во время войны в Афганистане, во время первой кампании в Чечне также пришлось уйти. Но во время второй кампании граница с Грузией была быстро перекрыта, и Россия одержала победу.

"1993 год, Таджикистан. Я был свидетелем того, как мы перекрывали границу с Афганистаном. Перекрыли и спасли страну от развала. Таджикистан расцветает", — заключил Сладков.