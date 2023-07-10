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Сладков: чтобы переформировать Украину в нейтральный проект, надо перекрыть границу Украины с Польшей

0:58
Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков заявил о необходимости перекрыть границу Незалежной с Польшей, если "мы хотим завершить переформатирование Украины в нейтральный проект. Без внешнего блокирования серьёзных и долгосрочных результатов не достичь".

Сладков: чтобы переформировать Украину в нейтральный проект, надо перекрыть границу Украины с Польшей
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Каким образом это будет сделано, обсуждать не стоит, так как это должен быть целый комплекс мероприятий. Военкор напомнил исходы операций и кампаний, которые не увенчались успехом. Не удалось перекрыть границу во время войны в Афганистане, во время первой кампании в Чечне также пришлось уйти. Но во время второй кампании граница с Грузией была быстро перекрыта, и Россия одержала победу.

"1993 год, Таджикистан. Я был свидетелем того, как мы перекрывали границу с Афганистаном. Перекрыли и спасли страну от развала. Таджикистан расцветает", — заключил Сладков.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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