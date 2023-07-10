Ополченцев в Белгородской области станет в два раза больше

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить число ополченцев в регионе в два раза. Главы районов должны будут сформировать дополнительные подразделения до 1 августа. Бойцов обеспечат необходимыми обмундированием и амуницией.

Фото: ВКонтакте

"На данный момент в состав оперативного отряда по спискам входят 2 902 человек — это восемь батальонов с названиями "Сталь", "Вымпел", "Кобра", "Регион 31", "Рубеж 31", "Преображенский", "Стрелецкий" и "Бастион", — сообщает bel.ru.

Кроме того, в регионе организовали военно-полевые городки для обучения. Сейчас в Белгородской области есть 22 полигона. Занятия проходят несколько раз в неделю.