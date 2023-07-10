Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение увеличить число ополченцев в регионе в два раза. Главы районов должны будут сформировать дополнительные подразделения до 1 августа. Бойцов обеспечат необходимыми обмундированием и амуницией.
"На данный момент в состав оперативного отряда по спискам входят 2 902 человек — это восемь батальонов с названиями "Сталь", "Вымпел", "Кобра", "Регион 31", "Рубеж 31", "Преображенский", "Стрелецкий" и "Бастион", — сообщает bel.ru.
Кроме того, в регионе организовали военно-полевые городки для обучения. Сейчас в Белгородской области есть 22 полигона. Занятия проходят несколько раз в неделю.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.