Профессор предложил ужесточить наказание за дискредитацию ВС РФ

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предложение об ужесточении наказания за негативные высказывания в адрес Российской армии было высказано профессором права Артемием Рожновым, работающим в Финансовом университете при Правительстве РФ.

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В настоящее время законодательством предусмотрена уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Люди, распространяющие ложную информацию о наших военных и клевещущие на честь армии, подвергаются риску получить значительный штраф или быть лишенными свободы. Однако профессор считает, что эти меры недостаточны. Ведь не все антироссийские действия могут быть отнесены к этому преступлению.

По мнению Рожнова, первоочередной мерой следует быть запрет на создание видео, в которых российские и украинские беженцы приносят извинения за оскорбления, совершенные в отношении нашей армии, и обещают больше так не поступать.

В интервью корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" профессор высказался следующим образом:

"Всем ясно, что такие извинения являются неискренними, и, что самое главное, такое поведение подразумевает отсутствие наказания. Вместо простых извинений требуются более эффективные меры, направленные на наказание и исправление поведения".