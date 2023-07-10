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ФСБ задержала руководителей медклиники за организацию незаконной миграции украинцев

1:30
Силовые структуры

Совместное действие Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по городу Москве и Московской области с Министерством внутренних дел (МВД) России пресекло деятельность этнической преступной группировки, занимающейся организацией незаконной миграции иностранных граждан в Московский регион.

ФСБ задержала руководителей медклиники за организацию незаконной миграции украинцев
Фото: zen.yandex. ru

В ходе оперативных мероприятий были задержаны руководители и сотрудники частной медицинской клиники, которые незаконно производили и выдавали фиктивные справки-приглашения украинским гражданам с несуществующими диагнозами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области, как сообщает издание "Вести Подмосковья".

Представители ведомства пояснили: "На самом деле украинские граждане не страдали от каких-либо заболеваний и не планировали получать лечение. Затем, на основе этих фиктивных справок-приглашений, более 150 иностранных граждан незаконно въехали на территорию Российской Федерации и зарегистрировались как мигранты в Московском регионе".

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по частям "а" и "в" пункта 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции). В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности и установления причастных к ней лиц.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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