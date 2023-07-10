Марков прокомментировал убийство экс-командира подлодки в Краснодаре

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" — дело рук Киева.

Фото: Вадим Савицкий

Марков прокомментирвал смерть экс-командира подлодки "Краснодар", которая наносила удары по ВСУ. Он не сомневается, что Киев будет отрицать свою причастность к убийству.

Политолог считает, что волна терактов будет продолжаться, так как РФ, по его мнению, не отвечает на агрессию.

Он отметил, что сторону Украины приняли 52 страны, а Россия находится почти в одиночестве.

"Год назад обсуждали, возьмет ли армия России Харьков или Одессу. А сейчас обсуждают, возьмет ли армия Украины Мариуполь и Бердянск?" — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Марков высказался о жалобах жены и дочери генерала Сергея Суровикина иностранным агентам.