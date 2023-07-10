Политолог Сергей Марков уверен, что убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" — дело рук Киева.
Марков прокомментирвал смерть экс-командира подлодки "Краснодар", которая наносила удары по ВСУ. Он не сомневается, что Киев будет отрицать свою причастность к убийству.
Политолог считает, что волна терактов будет продолжаться, так как РФ, по его мнению, не отвечает на агрессию.
Он отметил, что сторону Украины приняли 52 страны, а Россия находится почти в одиночестве.
"Год назад обсуждали, возьмет ли армия России Харьков или Одессу. А сейчас обсуждают, возьмет ли армия Украины Мариуполь и Бердянск?" — написал Марков в своём Telegram-канале.
Ранее Марков высказался о жалобах жены и дочери генерала Сергея Суровикина иностранным агентам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.