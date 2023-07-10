Украинские войска решили активизироваться на фронте в преддверии саммита НАТО. На данный момент противник начал наступление в районе города Орехов на танках Leopard и боевых машинах пехоты (БМП) Bradley. Таким образом ВСУ планируют прорвать Запорожский фронт. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Командование ВСУ посылает на штурм новые волны пехоты и бронетехники при поддержке артиллерии. За минувшие сутки одна из наступающих бригад противника потеряла пять американских БМП и несколько немецких танков.
"Противник всё ещё находится в наших передовых окопах восточнее Работино, куда он смог прорваться два дня назад и позже перебросить подкрепления. Бои продолжаются", — сообщили военкоры.
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