Американский военный: Джо Байден жаждет, чтобы Украина сгинула

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Байдену абсолютно перед выборами не нужны проблемы, связанные с "приключениями" его отпрыска на Украине, а значит, ему проще закрыть вопрос её существования, чем ставить на кон репутацию.

Фото: YouTube-канал НАШ

Об этом сообщил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

На вопрос украинского пропагандиста Александра Шелеста "не кажется ли ему, что американский президент хочет раздела Украины", капитан 1 ранга в отставке заметил, что это уже явно напрашивается, и уже прямо говорят Киеву, что надо садиться за стол переговоров. Но все понимают, что если Киев пойдёт на уступки, то все скажут, что это поражение.

Инвестиций не будет, репарации Украине платить никто не будет, экономика загнётся, люди уедут, и Украина в принципе, пропадёт, называет первую составляющую ухода американцев экс-натовец. А вторая причина — личная.

"Мы видим сегодня скандалы, которые происходят в США, частично, это предвыборное. Скандалы с сыном президента Байдена. Я думаю, что второе — это личное. Потому что все эти дороги с сыном ведут в Украину. И вот здесь этого совершенно не нужно ему лично. Тут — личное, чтобы Украина сгинула", — подытожил Табах.