На одном из направлений спецоперации украинский механик-водитель допустил серьёзную ошибку. Бронированная машина западного производства намертво застряла во время попытки ВСУ пойти в атаку на позиции первого Донецкого армейского корпуса.
На помощь БМП направилась бронегруппа украинской армии, однако паника и несогласованность действий привели к тому, что солдаты ВСУ не смогли вовремя добраться до застрявшей машины. В это время российские артиллеристы нанесли мощные удары по противнику, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Бронетехника ВСУ была уничтожена из-за ошибки неопытного водителя и несогласованности действий всего подразделения. В результате экипажи уцелевших машин отступили и отказались от эвакуации сослуживцев.
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