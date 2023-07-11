РВ: бронегруппа ВСУ была уничтожена из-за ошибки механика-водителя БМП

На одном из направлений спецоперации украинский механик-водитель допустил серьёзную ошибку. Бронированная машина западного производства намертво застряла во время попытки ВСУ пойти в атаку на позиции первого Донецкого армейского корпуса.

На помощь БМП направилась бронегруппа украинской армии, однако паника и несогласованность действий привели к тому, что солдаты ВСУ не смогли вовремя добраться до застрявшей машины. В это время российские артиллеристы нанесли мощные удары по противнику, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Бронетехника ВСУ была уничтожена из-за ошибки неопытного водителя и несогласованности действий всего подразделения. В результате экипажи уцелевших машин отступили и отказались от эвакуации сослуживцев.