Норвегия выделит дополнительные денежные средства Украине на сумму 2,5 млрд крон, что приравнивается к американским $236 млн. Премьер-министра страны Йонас Гар Стёре охарактеризовал такой шаг как необходимое решение для обеспечения всей необходимой помощи киевскому режиму.
"Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно $947 млн) на 2023 год".
Политик также сообщил, что Норвегия увеличит свой вклад в пакет помощи НАТО для Украины. Так Королевство надеется на скорейшее вступление Киева в Североатлантический альянс.
Напомним, ранее Александр Де Кро, премьер Бельгии, выразил мнение, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.
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