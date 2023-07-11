Норвегия увеличит финансирование Украины на $236 млн

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Норвегия выделит дополнительные денежные средства Украине на сумму 2,5 млрд крон, что приравнивается к американским $236 млн. Премьер-министра страны Йонас Гар Стёре охарактеризовал такой шаг как необходимое решение для обеспечения всей необходимой помощи киевскому режиму.

Фото: РБК

"Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно $947 млн) на 2023 год".

Политик также сообщил, что Норвегия увеличит свой вклад в пакет помощи НАТО для Украины. Так Королевство надеется на скорейшее вступление Киева в Североатлантический альянс.

Напомним, ранее Александр Де Кро, премьер Бельгии, выразил мнение, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.