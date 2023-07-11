На саммите НАТО в Вильнюсе Франция объявила о передаче Украине 50 ракет дальнего действия SCALP. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что России нечего бояться, так как ПВО РФ уже имело дело с данным вооружением.
Он назвал SCALP аналогом британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
"Дальность применения ракет авиационного базирования — 560 километров, подводного базирования — 1000 километров, надводного — 1400 километров" — пояснил Леонков в беседе с "МК".
Впервые французские ракеты SCALP были применены во время атаки на Багдад в апреле 2018 года, все они были сбиты системами противовоздушной обороны.
"Поэтому появление SCALP, как и Storm Shadow, не станет сюрпризом для наших средств противовоздушной обороны — мы их как сбивали, так и будем сбивать", — констатировал военный эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".