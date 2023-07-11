МК: военный эксперт Леонков рассказал, как ВС РФ будут уничтожать французские ракеты SCALP

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На саммите НАТО в Вильнюсе Франция объявила о передаче Украине 50 ракет дальнего действия SCALP. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что России нечего бояться, так как ПВО РФ уже имело дело с данным вооружением.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Он назвал SCALP аналогом британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Дальность применения ракет авиационного базирования — 560 километров, подводного базирования — 1000 километров, надводного — 1400 километров" — пояснил Леонков в беседе с "МК".

Впервые французские ракеты SCALP были применены во время атаки на Багдад в апреле 2018 года, все они были сбиты системами противовоздушной обороны.

"Поэтому появление SCALP, как и Storm Shadow, не станет сюрпризом для наших средств противовоздушной обороны — мы их как сбивали, так и будем сбивать", — констатировал военный эксперт.