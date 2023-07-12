РВ: российские военные захватили американскую БМП "Брэдли" в зоне СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из группировки "Отважные" захватили американскую боевую машину пехоты М2 "Брэдли" на фронте в зоне спецоперации. Об этом сообщают в своём Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

В соцсетях распространяется видео, на котором бойцы армии России на фоне боевого трофея передают привет "пану Зеленскому" и благодарят его за ценный подарок. Один из воинов обещает пригнать "мотолыгу" и забрать натовскую бронетехнику.

Когда именно снято видео, неизвестно. Но уточняется, что БМП захвачена в ходе боёв на Краснолиманском направлении.

Ранее военные РФ при отражении попытки контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении уже уничтожили десятки единиц танков и БМП, поставленных Западом киевскому режиму.

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