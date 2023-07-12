NYT: в США обсуждают возможность поставить Украине баллистические ракеты ATACMS

В администрации американского президента Джо Байдена начались "тихие" дискуссии по поводу возможных поставок тактических баллистических ракет ATACMS на Украину, сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники в США и ЕС.

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По информации издания, речь идёт о "непубличных" обсуждениях. При этом отмечается, что в распоряжении Вашингтона есть лишь небольшое количество ATACMS. Как пояснили в оборонном секторе США, с 1980-х годов создано примерно 4 тысячи таких ракет. В статье сказано, что данные запасы крайне необходимы Пентагону.

"Передача их Украине поставит под угрозу готовность армии США в других горячих точках", — считает автор материала.

Окончательное решение по передаче ATACMS ещё не принято, однако власти США обеспокоены дефицитом снарядов в подразделениях ВСУ, уточнили собеседники газеты.

Ранее экс-главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес заявил, что Вашингтон рано или поздно отправит ракеты ATACMS на Украину.