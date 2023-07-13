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НАТО считает Россию Ираком: Пургин о провале украинского контрнаступления

2:42
Силовые структуры

Первый председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин в интервью корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал о причинах провала украинского контрнаступления.

По словам Пургина, украинская армия пыталась использовать тактику, которая была применена на харьковском направлении около Купянска и Балаклеи.

"Американская тактика подошла украинскому руководству. По сути это ротный, который имеет большое количество свобод при перемещении. Это группа 70-150 человек, которая перемещается на лёгкой технике. Принимается решение очень быстро. То есть махновщина, но в современном варианте. Это действия не фронтового характера. Это действия диверсионной группы, только большего масштаба. Партизанский отряд в степях Украины", — заявил Пургин.

Донецкий общественный деятель отметил, что подобные действия были ошибочными при наступлении, которое началось летом.

"НАТО считает Россию Ираком. Это господство в воздухе, тысяча Томагавков. По Багдаду за первые сутки было выпущено четыре тысячи Томагавков. Такая тактика работает, когда есть господство в воздухе, а у противника нет тепловизоров, то есть превосходство ночью. Поэтому такая тактика не сработала. Российская армия не является хусейновской", — заявил Пургин.

По словам Пургина, российские войска хорошо подготовились к так называемому контрнаступу. Оборонительные линии украинские боевики не смогли пройти.

"Все сильно смеялись по поводу линии Суровикина, и очень зря. Эшелонированная оборона оказалась для махновской тактики смертельной. Этим маленькие группы фактически вязли между линиями обороны. Первичный прорыв замедлялся минными полями, эти группы потеряли маневренность. Тактика была лишена смысла — натовские стандарты в данном случае не подошли абсолютно", — считает Пургин.

Кроме того, у российской армии работает разведка как минимум на 15-20 километров вглубь фронта, поэтому у украинцев не получается собрать крупные силы для наступления. Пургин отметил, что Зеленский пытается выпросить у НАТО самолёты F-16, пытаясь прикрыться тем, что ему необходимо господство в воздухе.

Но даже с применением самолётов наступление у Украины было бы обречено на провал, считает Пургин. Для ведения подобных боевых действий подходит советская тактика, которой войска НАТО не обладают.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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