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Секретарь ОНК Мельников опроверг нахождение Суровикина в "Матросской тишине"

1:07
Силовые структуры

Российского генерала Сергея Суровикина нет в "Матросской тишине" и "Кремлёвском централе", следует из заявления ответственного секретаря Общественной наблюдательной палаты (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

Секретарь ОНК Мельников опроверг нахождение Суровикина в "Матросской тишине"
Фото: wikimedia.com

Он опроверг сообщения ряда СМИ и блогеров о том, что военачальник находится в следственном изоляторе. Секретарь уточнил, что на этой неделе лично съездил в СИЗО-6, СИЗО-1/77 ("Матросская тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремлёвский централ") и СИЗО-4.

"Уточняли по Суровикину. Нет его", — подчеркнул Мельников в своём Telegram-канале.

Ранее глава оборонного комитета Государственной думы генерал Андрей Картаполов прокомментировал данные об исчезновении Суровикина. По его словам, военачальник сейчас "отдыхает", поэтому "пока недоступен".

Как пояснил полковник ФСБ в запасе Андрей Пинчук, Суровикин находится в одном из кавказских пансионатов. Он добавил, что никаких расследований в отношении генерала не проводится. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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