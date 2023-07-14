Украинские военные уже получили кассетные боеприпасы, обещанные США, заявили в Пентагоне. Согласно информации, запрещённое Международной конвенцией уже в распоряжении ВСУ.
Использовали ли украинские боевики запрещённое оружие, начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Дуглас Симс не уточнил.
"К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину", — цитирует Симса Associated Press.
Кроме прочего, авторы статьи отметили, что Украина получила кассетные боеприпасы "не только от США".
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