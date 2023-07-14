Пентагон: Украина уже получила американские кассетные боеприпасы

Украинские военные уже получили кассетные боеприпасы, обещанные США, заявили в Пентагоне. Согласно информации, запрещённое Международной конвенцией уже в распоряжении ВСУ.

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Использовали ли украинские боевики запрещённое оружие, начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Дуглас Симс не уточнил.

"К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину", — цитирует Симса Associated Press.

Кроме прочего, авторы статьи отметили, что Украина получила кассетные боеприпасы "не только от США".