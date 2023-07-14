Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил некоторые детали плана, который был разработан участниками альянса на случай нападения России, передаёт Bild*.
По информации издания, речь идёт о "наиболее крупном оборонном плане со времён холодной войны". Как пояснил Столтенберг, в соответствующем документе свыше 4 тысяч страниц.
Немецкие журналисты выяснили, что оборонный сценарий альянса подразумевает приведение в высокую степень готовности 300 тысяч солдат, при этом главнокомандующий в случае прямого противостояния с РФ получит полный авторитет и сможет самостоятельно принимать военные решения.
Германия обозначена в плане НАТО как ключевой логистический узел, сказано в материале. Отмечается, что на территории этой страны при вооружённом конфликте с Москвой могут открыть второй штаб сухопутных сил Североатлантического альянса. Первый штаб расположен в Турции, уточнили журналисты.
Bild* также подчёркивает: Германии придётся защищать Литву, Великобритании — Эстонию, Канаде — Латвию, если Россия начнёт вторжение.
Столтенберг призвал участников военного блока выделять больше финансирования на оборонную сферу.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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