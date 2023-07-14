Сальдо заявил, что солдаты ВСУ "гибнут как мухи", пока Киев бережёт технику НАТО

Командование ВСУ опасается применять на поле боя технику НАТО, потому в атаку бросает плохо обученных солдат, сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, для украинской армии это заканчивается огромным количеством потерь.

"Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи", — отметил политик в интервью агентству РИА Новости.

Сальдо уверен, что таким образом украинские власти создают благоприятное впечатление у Запада, но истиное положение дел скрывается даже от граждан Незалежной.

Ранее испанские СМИ заявили, что он страны ЕС собираются отправить на Украину военных инструкторов, но произойдёт это только при "благоприятных обстоятельствах".