В ночное время на территории Курчатова Курской области обрушился беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следует из заявления главы региона Романа Старовойта.
По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал. Он добавил, что дрон не разрушил критически важную инфраструктуру при падении и дальнейшей детонации. Как пояснил руководитель региона, в одном из многоквартирных домов выявлены повреждения фасада и остекления.
"Ночью в Курчатове произошло падение БПЛА", — подтвердил Старовойт в Telegram-канале.
В конце июня беспилотник пытался ударить по нефтебазе в Курске, однако детонация дрона не произошла. Жертв и пострадавших нет.
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