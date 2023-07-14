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Губернатор Старовойт заявил о падении беспилотника ночью в Курской области

Силовые структуры

В ночное время на территории Курчатова Курской области обрушился беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следует из заявления главы региона Романа Старовойта.

Губернатор Старовойт заявил о падении беспилотника ночью в Курской области
Фото: Fotodom.ru

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал. Он добавил, что дрон не разрушил критически важную инфраструктуру при падении и дальнейшей детонации. Как пояснил руководитель региона, в одном из многоквартирных домов выявлены повреждения фасада и остекления.

"Ночью в Курчатове произошло падение БПЛА", — подтвердил Старовойт в Telegram-канале.

В конце июня беспилотник пытался ударить по нефтебазе в Курске, однако детонация дрона не произошла. Жертв и пострадавших нет.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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