Губернатор Старовойт заявил о падении беспилотника ночью в Курской области

В ночное время на территории Курчатова Курской области обрушился беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следует из заявления главы региона Романа Старовойта.

Фото: Fotodom.ru

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал. Он добавил, что дрон не разрушил критически важную инфраструктуру при падении и дальнейшей детонации. Как пояснил руководитель региона, в одном из многоквартирных домов выявлены повреждения фасада и остекления.

"Ночью в Курчатове произошло падение БПЛА", — подтвердил Старовойт в Telegram-канале.

В конце июня беспилотник пытался ударить по нефтебазе в Курске, однако детонация дрона не произошла. Жертв и пострадавших нет.