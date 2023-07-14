ВСУ в отчаянном положении и не будут соблюдать ограничения с кассетными боеприпасами

Киевский режим не будет соблюдать ограничения, применяя западные кассетные боеприпасы.

Фото: pagina12.com.ar

Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

В дипломатической миссии заявили, что армия Украины находится в отчаянном положении из-за огромных потерь и неспособности добиться успехов в зоне боевых действий, поэтому она не будет соблюдать какие-то ограничения при использовании американских кассетных боеприпасов. Также дипломаты отметили, что высказывания чиновников США об "аккуратном" использовании этих боеприпасов ни что иное, как неуклюжая попытка оправдать свои провокационные действия.

"Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей", — сказано в заявлении дипмиссии РФ.

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