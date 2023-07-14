Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский выразил мнение о том, что НАТО пытается представить Россию как угрозу для своей безопасности.
Эксперт отметил, что в настоящее время ведётся много разговоров о возможном столкновении между РФ и альянсом. Однако он задаётся вопросом, какую именно Россию имеют в виду. По его мнению, НАТО старается создать образ РФ как угрозы своей безопасности. При этом не учитывается, что Россия находится в сложной ситуации на территории Украины.
Ходаковский также отметил, что понимает, какие могут быть интересы США в этой ситуации.
"Умные люди могут рассказать вам о военно-промышленном лобби и о том, как США подчиняют беззубых европейцев на фоне мнимой угрозы и других аспектах… Единственная угроза, которую Россия представляет для Запада, — это ядерная угроза. Но это уже апокалипсис", — отметил Ходаковский.
Комбат отметил, что затягивание конфликта на Украине выгодно Западу. Поэтому выражение лица Владимира Зеленского на саммите НАТО не было радостным, и на его протесты по поводу недостаточной помощи последовал совет "остыть".
"Никто не даст ему быстрого реванша — цели и задачи Запада, ради которых Украину использовали, как свинку для убоя, ещё не достигнуты", — заключил комбат.
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